Госпитализировано шестеро детей.

В Ростовской области у 22 воспитанников детского сада выявили сальмонеллез. Об этом рассказали представители управления по информационной политике правительства региона. Чиновники уточнили, что проблема зафиксирована в учреждении под номером 27 в городе Батайск.

Выявлен 51 контактный воспитанник, из них госпитализированы пять детей в Центральную городскую больницу Батайска и один в центральную городскую больницу Ростова-на-Дону. Сальмонеллез диагностирован у 22 детей. пресс-служба администрации

В настоящее время пострадавшие находятся в домашних условиях. Их состояние контролируют медики и родители. В общей сложности списочный состав воспитанников детского сада - 455 человек, но в среду там было зафиксировано снижение посещаемости. В четырех группах 15 детей не пришли из-за плохого самочувствия. Пострадавшие жаловались врачам на диарею, рвоту, повышенную температуру. Аналогичные симптомы позже проявились еще у шестерых детей.

Представители Роспотребнадзора взяли анализы у 29 детей и 10 сотрудников детского сада, а также соскобы с посуды на пищеблоке и в группах.

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Фото: Piter.tv