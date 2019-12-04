Погибший был в состоянии алкогольного опьянения и первый начал стрельбу.

В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль мужчину. Инцидент произошел в городе Красный Сулин. Местный житель требовал у оперативников, чтобы те отпустили на свободу нарушителя ПДД. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В Ведомстве рассказали, что представители закона отказались выполнять требования злоумышленника что дало агрессивному гражданину повод напасть. Мужчина достал из-под куртки предмет, напоминающий пистолет Макарова. По словам представителей полиции, виновник трагедии оказался пьян.

Он не отреагировал на требования предъявить документы, решив воспользоваться оружием. Погибший стрелял по служебному автомобилю. Один из оперативников сначала сделал выстрел в воздух, после чего направил оружие на преступника. Тот скончался на месте от ран.

Отметим, что стрелком оказался 24-летний местный житель. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Сейчас управление устанавливает правомерность применения табельного оружия сотрудниками полиции.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ростове "Газель" насмерть сбила женщину и ребенка.

Видео: YouTube/Los Angeles Times, Demonracer2, Piter.tv