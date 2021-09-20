Следователи рассказали о преступлении, в котором участвовали сотрудники ФТС.

В Ростовской области пресечен крупный канал контрабанды табачной продукции. Об этом рассказали представители Следственного комитета на собственном YouTube-канале. Пойманы подозреваемые в преступлении на 100 млн рублей.

Пресечена контрабанда 40 тонн табачной продукции арабских производителей, которая осуществлялась под покровительством должностных лиц Южного таможенного управления ФТС России. пресс-служба СК РФ

Фигурантами расследования стали заместитель руководителя таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган и двое ведущих инспектора. В зависимости от роли в группировке мужчины подозреваются по пунктам "а", "в" части 5 статьи 190 УК РФ, пункту "б" части 3 статьи 291.1, части 1 статьи 286 УК РФ. Речь идет о получении взятки, посредничестве во взяточничестве, а также превышении должностных полномочий.

Также возбуждены уголовные дела по пункту "б" части 4 статьи 291 и пункту "а" части 2 статьи 200.2 УК РФ в отношении иных лиц (за дачу взятки и контрабанду). Незаконное перемещение товара обеспечивалось участниками преступного соглашения с августа 2021 года. Таможенники оказали системное покровительство нелегальному каналу табачной продукции.В отношении двух сотрудников избрана мера пресечения в виде ареста.

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Фото и видео: Следственный комитет России