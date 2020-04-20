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В Ростове устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

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В правительстве региона онлайн-митинг пока никак не прокомментировали.

В Ростове устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции возле здания правительства. Они сделали это при помощи приложения "Яндекс.Карты". Режим самоизоляции в Ростовской области действует из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Участники митинга жалуются на нехватку средств к существованию. Кто-то пишет об отсутствии денег на выплату кредитов — в том числе ипотеки. Кто-то из-за введённых ограничений лишился работы, у кого-то сильно упали доходы. Граждане требуют ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации и раздать гуманитарную помощь населению.

В правительстве региона онлайн-митинг пока никак не прокомментировали.

Ранее во Владикавказе граждане вышли митинг против самоизоляции.

Теги: коронавирус, митинг, режим самоизоляции, ростов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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