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В Ростове-на-Дону в ходе рейда выявили 28 нарушителей миграционного законодательства

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В отношении иностранцев составлены административные материалы.

В Ростове-на-Дону в ходе рейда выявили 28 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

Правоохранители проверили работников строящегося жилого комплекса в Первомайском районе областного центра. Всего было проверено 367 иностранных граждан. В отношении иностранцев составлены административные материалы. Кроме того, сотрудниками районного военного комиссариата было выдано 30 повесток для явки в военкомат.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области задержали подростков, пытавшихся поджечь оборудование сотовой вышки.

Видео: ГУВД по Ростовской области

Теги: нарушение миграционного законодательства, полиция, рейд, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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