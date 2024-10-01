В отношении иностранцев составлены административные материалы.

В Ростове-на-Дону в ходе рейда выявили 28 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

Правоохранители проверили работников строящегося жилого комплекса в Первомайском районе областного центра. Всего было проверено 367 иностранных граждан. В отношении иностранцев составлены административные материалы. Кроме того, сотрудниками районного военного комиссариата было выдано 30 повесток для явки в военкомат.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области задержали подростков, пытавшихся поджечь оборудование сотовой вышки.

Видео: ГУВД по Ростовской области