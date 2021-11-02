Один из подростков откликнулся на предложение в мессенджере поджигать объекты за денежное вознаграждение.

В Калининградской области задержали подростков, пытавшихся поджечь оборудование сотовой вышки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, около полуночи житель Немана заметил, как люди в масках пытались проникнуть в помещение сооружения электросвязи, и сообщли об этом в полицию. Оперативники задержали несовершеннолетних по горячим следам. У подростков изъяли телефон с информацией, подтверждающей их противоправные планы.

Отмечается, что один из подростков откликнулся на предложение в мессенджере поджигать различные объекты за денежное вознаграждение. Криминальный работодатель пообещал сообщникам от 20 до 25 тысяч рублей каждому. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Томской области изъяли у мужчины две единицы огнестрельного оружия с крадеными патронами.

Видео: УМВД по Калининградской области