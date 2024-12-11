Четверо мигрантов нарушили режим пребывания на территории РФ.

В Ростове-на-Дону прошел рейд, направленный на выявление нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, четверо мигрантов нарушили режим пребывания на территории РФ. Все они были привлечены к административной ответственности. Кроме того, полицейские выявили двух иностранцев, которые во время проверки документов предъявили поддельные отрывные части бланков о постановке на миграционный учет. Возбуждены уголовные дела.

Также в ведомстве отметили,что в ходе рейда один из граждан РФ отказался предъявить свои документы, попытался скрыться и оказал сопротивление полицейским. Его привлекли к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей.

Видео: ГУ МВД России по Ростовской области