Речь идет о препарате "Лейтрагин", который предотвращает и смягчает осложнения от коронавирусной инфекции.

В России запатентовали препарат от коронавируса. Об этом сказано в сообщении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ученые из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА доказали, что лекарство активно влияет на заживление и регенерацию тканей. Кроме того, вещества предотвращают массивный выброс провоспалительных веществ, которые приводят к развитию тяжелых нарушений в организме человека, зараженного COVID-19.

Напомним, что в конце июля президент России Владимир Путин дал поручение правительству и фармацевтическим компаниям обеспечить надежные поставки на внутренний рынок препаратов от коронавируса.

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