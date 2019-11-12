Правительство рассмотрит проект после 12 ноября.

В России захотели ужесточить наказание за сокрытие детей после развода. За запрет видеться со вторым родителем назначат административное наказание. Подобная мера последует и за отказ выполнять решение суда о передаче ребенка. Об этом сообщил руководитель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов "Парламентской газете".

Наказание предполагает, что нарушителя заставят выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Альтернативой станет арест до пяти суток, но это только для повторных нарушителей.

Похожие правки чиновники уже ввели в 2011 году, но они до сих пор в большинстве случаев не работают. Специалист считает, что это связано с тем, что ответственность наступает только при повторном невыполнении законодательства.

А в жизни такие действия носят длящийся характер добавил спикер

Законопроект уйдет на согласование в правительство 12 ноября 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве арестовали семейную пару, которая много лет издевалась над приемными детьми.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop