За сутки от коронавируса в России излечилось 6 054 человека.

В России зафиксировано 9 412 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,8%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 194 643 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 704. Далее идут Санкт-Петербург — 302, Московская область — 244, Ростовская область — 209, Нижегородская область — 191.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 054 человека. За весь период — 970 296.

За минувшие сутки скончалось 186 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 21 077 человек.

Отмечается, что у 27,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России.

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