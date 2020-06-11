За сутки от коронавируса в России излечилось 8 367 человек.

В России зафиксировано 8 779 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,8% .

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 502 436 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 436. Далее идут Московская область — 724, Свердловская область — 312, Санкт-Петербург — 303, Нижегородская область — 303.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 367 человек. За весь период — 261 150.

За минувшие сутки скончалось 174 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 6 532 человека.

Отмечается, что у 36,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)