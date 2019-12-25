За сутки от коронавируса в России излечилось 10 443 человека.

В России зафиксировано 7 972 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,4%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 569 063 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 136. Далее идут Московская область — 646, Ханты-Мансийский АО — 259, Свердловская область — 254, Санкт-Петербург — 228.

За сутки от коронавируса в России излечилось 10 443 человека. За весь период — 324 406.

За минувшие сутки скончался 181 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 7 841 человек.

Отмечается, что у 32,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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