За сутки от коронавируса в России излечилось 4 705 человек.

В России зафиксировано 7600 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,3%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 592 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 068. Далее идут Московская область — 506, Ханты-Мансийский АО — 295, Нижегородская область — 219, Санкт-Петербург — 217.

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 705 человек. За весь период — 344 416.

За минувшие сутки скончались 95 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 8 206 человек.

Отмечается, что у 32,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки.