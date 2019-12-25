В России зафиксировано 7600 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,3%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 592 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 1 068. Далее идут Московская область — 506, Ханты-Мансийский АО — 295, Нижегородская область — 219, Санкт-Петербург — 217.
За сутки от коронавируса в России излечилось 4 705 человек. За весь период — 344 416.
За минувшие сутки скончались 95 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 8 206 человек.
Отмечается, что у 32,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
Ранее ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки.
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