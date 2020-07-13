За сутки от коронавируса в России излечилось 2 960 человек.

В России зафиксировано 6 537 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 733 699 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 672. Далее идут Санкт-Петербург — 291, Ханты-Мансийский АО — 270, Алтайский край — 270, Свердловская область — 218.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2 960 человек. За весь период — 504 021.

За минувшие сутки скончалось 104 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 11 439 человек.

Отмечается, что у 25,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что за последние сутки тест на COVID-19 в Петербурге сдали более 9 тысяч человек.

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