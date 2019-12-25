За сутки от коронавируса в России излечилось 5 754 человека.

В России зафиксировано 5 762 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 085 281 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 730. Далее идут Санкт-Петербург — 211, Московская область — 177, Ростовская область — 171, Нижегородская область — 166.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 754 человека. За весь период — 895 868.

За минувшие сутки скончалось 144 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 19 061 человек.

Отмечается, что у 23,5% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее в Индии выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19.