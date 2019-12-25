За сутки от коронавируса в России излечилось 7 555 человек.

В России зафиксировано 5 204 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 866 627 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 687. Далее идут Свердловская область — 181, Ханты-Мансийский АО — 169, Московская область — 162, Санкт-Петербург — 156.

За сутки от коронавируса в России излечилось 7 555 человек. За весь период — 669 026.

За минувшие сутки скончалось 139 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 14 490 человек.

Отмечается, что у 25,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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