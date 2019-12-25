За сутки от коронавируса в России излечилось 5 812 человек.

В России зафиксировано 5 110 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 015 105 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 692. Далее идут Санкт-Петербург — 193, Московская область — 164, Нижегородская область — 145, Ростовская область — 142.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 812 человек. За весь период — 832 747.

За минувшие сутки скончался 121 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 17 649 человек.

Отмечается, что у 24,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году.