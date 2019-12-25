Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Али Мокдада считает, что России нужно активнее поощрять семьи к деторождению.

Директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессора Али Мокдада рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году. Об этом пишут "РИА Новости".

Мокдада — один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли. По его прогнозам, к XXII веку население России сократится на 40 миллионов человек из-за уменьшения в стране рождаемости.

Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений. Али Мокдада, директор Университета здоровья населения штата Вашингтон

По его словам, в России действует общемировая тенденция — в связи с ростом образованности среди женщин они позже становятся матерями. Мокдада отметил, что коррективы в количество людей на планете может внести и пандемия коронавируса. Однако, по мнению профессора, коррективы будут незначительны, ведь от COVID-19 умирают, как правило, люди старшего возраста, которые уже не могут иметь детей.

Али Мокдада считает, что России нужно активнее поощрять семьи к деторождению или привлекать большее количество мигрантов, чтобы предотвратить нехватку рабочей силы в будущем.

Ранее мы писали, что население России в 2020 году ждёт максимальное сокращение за 14 лет.