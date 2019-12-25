За сутки от коронавируса в России излечилось 6 098 человек.

В России зафиксировано 5 057 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,6%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 907 758 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 692. Далее идут Свердловская область — 162, Санкт-Петербург — 160, Московская область — 148, Нижегородская область — 130.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 098 человек. За весь период — 716 396.

За минувшие сутки скончалось 124 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 15 384 человека.

Отмечается, что у 26,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором.