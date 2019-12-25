В России зафиксировано 4 729 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,5%.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 641. Далее идут Санкт-Петербург — 185, Московская область — 156, Ростовская область — 133, Нижегородская область — 132.
За сутки от коронавируса в России излечилось 6 318 человек. За весь период — 815 705.
За минувшие сутки скончалось 123 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 17 299 человек.
Отмечается, что у 25,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
Ранее в ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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