За сутки от коронавируса в России излечилось 26 682 человека.

В России зафиксировано 27 543 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,3%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 215 533 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 7 918. Далее идут Санкт-Петербург — 3 687, Московская область — 1 058, Нижегородская область — 459, Свердловская область — 399.

За сутки от коронавируса в России излечилось 26 682 человека. За весь период — 1 712 174.

За минувшие сутки скончалось 496 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 38 558 человек.

Отмечается, что у 22,6% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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