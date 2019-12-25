За сутки от коронавируса в России излечилось 24 447 человек.

В России зафиксировано 27 250 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 933 753 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 652. Далее идут Санкт-Петербург — 3 749, Московская область — 1 540, Нижегородская область — 498, Псковская область — 416.

За сутки от коронавируса в России излечилось 24 447 человек. За весь период — 2 343 967.

За минувшие сутки скончалось 549 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 52 461 человек.

Отмечается, что у 14,9% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что в Крыму могут ввести дополнительные ограничения по COVID-19.

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