За сутки от коронавируса в России излечилось 26 490 человек.

В России зафиксировано 26 509 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,0%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 734 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 028 . Далее идут Санкт-Петербург — 3 758, Московская область — 1 477, Нижегородская область — 492, Архангельская область — 397.

За сутки от коронавируса в России излечилось 26 490 человек. За весь период — 2 176 100.

За минувшие сутки скончалось 596 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 48 564 человека.

Отмечается, что у 17,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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