За сутки от коронавируса в России излечилось 13 864 человека.

В России зафиксировано 22 778 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 948 603 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 360. Далее идут Санкт-Петербург — 2039, Московская область — 810, Нижегородская область — 403, республика Карелия — 353.

За сутки от коронавируса в России излечилось 13 864 человека. За весь период — 1 453 849.

За минувшие сутки скончалось 303 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 33 489 человек.

Отмечается, что у 24,8% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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