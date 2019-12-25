За сутки от коронавируса в России излечилось 18 735 человек.

В России зафиксировано 21 983 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 1 880 551 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 974. Далее идут Санкт-Петербург — 1756, Московская область — 760, Нижегородская область — 433, республика Карелия — 378.

За сутки от коронавируса в России излечилось 18 735 человек. За весь период — 1 406 903.

За минувшие сутки скончалось 411 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 32 443 человека.

Отмечается, что у 25,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Песков заявил, что Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса.

Фото: pixabay.com