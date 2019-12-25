За сутки от коронавируса в России излечилось 5 328 человек.

В России зафиксировано 15 982 новых случая заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,1%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 415 316 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 376. Далее идут Санкт-Петербург — 686, Московская область — 466, Нижегородская область — 292, Ростовская область — 289.

За сутки от коронавируса в России излечилось 5 328 человек. За весь период — 1 075 904.

За минувшие сутки скончалось 179 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умер 24 366 человек.

Отмечается, что у 26,2% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Мадуро заявил о прибытии из РФ нескольких тысяч доз лекарства от коронавируса.

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