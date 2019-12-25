За сутки от коронавируса в России излечилось 6 252 человека.

В России зафиксировано 11 615 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 237 504 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3 537. Далее идут Санкт-Петербург — 407, Московская область — 339, Ростовская область — 244, Нижегородская область — 198.

За сутки от коронавируса в России излечилось 6 252 человека. За весь период — 988 576.

За минувшие сутки скончалось 188 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 21 663 человека.

Отмечается, что у 28,3% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19.

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