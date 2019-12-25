Мутации влияют на восприимчивость к коронавирусу.

Роспотребнадзор рассказал о людях с врожденной защитой от COVID-19. В ведомстве заявили, что определённые мутации в генах у некоторых людей позволяют приобрести организму врождённую защиту от новой коронавирусной инфекции.

Мутации влияют на восприимчивость к коронавирусу, позволяя клеткам инфекции медленнее проникать в организм. Или же они вовсе блокируют попадание.

Выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Такой метод, отмечает ведомство, помогает выявить людей, у которых данные мутации, защищающие от коронавируса, присутствуют в организме.

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