В России пока не принято решение о введении цифрового рубля.

В России задумались о переводе пенсий в цифровые рубли, если в стране всё же появится данное платёжное средство. С идеей выступила глава "Центробанка" Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

По её словам, сейчас граждане РФ имеют право получать пенсию наличными, через почту — или на банковскую карточку. Набиуллина отметила, что в России пока не принято решение о введении цифрового рубля.

Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она подчеркнула, что нужно разобраться в том, что государство и граждане получат от введения цифрового рубля.

Ранее Набиуллина заявила, что введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков.

Видео: YT / RTVI Новости