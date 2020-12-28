В России задумались о переводе пенсий в цифровые рубли, если в стране всё же появится данное платёжное средство. С идеей выступила глава "Центробанка" Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
По её словам, сейчас граждане РФ имеют право получать пенсию наличными, через почту — или на банковскую карточку. Набиуллина отметила, что в России пока не принято решение о введении цифрового рубля.
Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать.
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка
Она подчеркнула, что нужно разобраться в том, что государство и граждане получат от введения цифрового рубля.
Ранее Набиуллина заявила, что введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков.
Видео: YT / RTVI Новости
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