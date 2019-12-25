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В России за сутки выявили 27 022 заболевших COVID-19
Сегодня, 11:56
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В России за сутки выявили 27 022 заболевших COVID-19

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За сутки от ковида скончались 1 019 человек, накануне – 1 023.

За минувшие сутки в России выявили 27 022 случая заражения COVID-19, днем ранее – 27 967. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Больше всего зараженных выявлено в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и Московской области (1935). Всего за пандемию по состоянию на 20 декабря выявлено 10 241 812 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 019 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (78), Санкт-Петербурге (64) и Подмосковье (53). Всего с начала пандемии умерли 298 222 пациента.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 30 059 человек, за весь период пандемии – 9 014 980.

Ранее в Забайкалье предупредили о снижении численности населения из-за COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, коронавирус, оперштаб по борьбе с коронавирусом, статистика по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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