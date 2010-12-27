В России введут налог на покупки на eBay, Amazon и AliExpress

Иностранные компании обязуют оплачивать НДС и вставать на учет в Налоговую службу.

Правительство России всерьез раздумывает над инициативой ввести денежный налог на сделки с иностранными интернет-ритейлерами. В список попадут такие гиганты как eBay, Amazon и AliExpress.

Поправки в Налоговый кодекс, а также в закон об информации разработала Ассоциация компаний интернет-торговли. В ней участвуют 37 российских компаний. Представители АКИТ считают, что у иностранных продавцов есть преимущества в виде отсутствия НДС и ввозных таможенных платежей при реализации продукции со стоимостью ниже тысячи евро и массой до 31 килограмма.

Если новые правила примут, то иностранным продавцам придется вставать на учет в налоговую службу и оплачивать НДС в размере 15,25% от итоговой стоимости товара. В случае отказа от условий государства, сайты ритейлеров будут полностью блокироваться на территории страны.