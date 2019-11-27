В Москве второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной

Девочка поняла, что мама узнала об ее личной жизни.

Московская второклассница покончила с собой из-за переписки со взрослым мужчиной. Школьница расстроилась, что подробности ее личной жизни узнала мама.

Как пишет "МК", женщина заметила, что ее дочь ведет переписку со взрослым. Мужчина присылал девочке свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же. В ответ школьница отправляла свои снимки.

Девочка поняла, что мама узнала об ее личной жизни. Она заперлась в свой комнате и не появилась на ужине. Тело второклассницы нашли возле дома, где жила семья.

Видео: Piter.TV