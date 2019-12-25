В России впервые мат расценили как сексуальное насилие

В ходе следствия обвинение переквалифицировали на покушение на легкий вред здоровью.

В Петербурге мировой суд принял решение о прекращении уголовного преследования 23-летнего таксиста, которого обвинили в сексуальном насилии в отношении 11-классника. Об этом сообщил 47news.

Подросток 14 января вызвал такси до Всеволожска, но водитель его привез не по тому адресу. Между водителем и пассажиром возник конфликт. Таксист крикнул старшекласснику "Я тебя в рот...". Школьник дома пожаловался отцу – сотруднику Следственного комитета России (СКР). Против таксиста возбудили уголовное дело о сексуальном насилии. Впервые в России буквальную трактовку ненормативной лексики расценили как преступление.

В ходе следствия обвинение переквалифицировали на покушение на легкий вред здоровью.

Таксист получил штраф в размере 10 тысяч рублей. После вступления решения в силу таксист хочет уехать на родину.

Фото: Piter.tv