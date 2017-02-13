В 2019 году россияне смогут оплачивать покупки через подмигивания в видеокамеру телефона

Разработчики называют новую функцию подарком для самых ленивых жителей России.

В 2019 году в России начнут тестировать программу selfie pay, благодаря которой покупатели смогут расплачиваться за товар подмигиванием в камеру телефона. Новую технологию разрабатывают сотрудники компании MasterCard. Об этом сообщают российские СМИ.

Новую функцию называют настоящим подарком для самых ленивых россиян. Selfie pay будет доступна на всех устройствах. С ее помощью можно будет оплачивать покупки, переводить деньги и совершать другие финансовые операции.

Использовать программу очень просто. Для этого владельцу карты необходимо включить камеру на своем смартфоне, записать видео с подмигиванием и сохранить его. После этого при любых платежах человеку достаточно просто моргнуть, и личность владельца будет сразу же авторизована.

Ранее мы писали, что мошенники звонят петербуржцам и сообщают о блокировке карты ВТБ-24.

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