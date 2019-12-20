Об этом сообщила автор профильного законопроекта Оксана Пушкина.

В России выросло число жалоб на домашнее насилие над пожилыми. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она отметила, что число жертв насилия в любой стране во время продолжительных выходных вырастает в разы.

Над пожилыми издеваются их дети - вымещают свою неудовлетворенность жизнью, отбирают пенсии прокомментировала спикер

Оксана Пушкина считает, что государство должно принять меры помощи пострадавшим во время карантина. Она добавила, что в России осложняется отсутствием соответствующего закона о профилактике семейно-бытового насилия. Также проблема усугубляется тем, что многие кризисные центры закрыты в связи с введенным карантином.

Их у нас на всю страну всего порядка 15. В Швеции, к слову, 200 прокомментировала парламентарий

В введением карантина разработчики законопроекта о домашнем насилии стали получать еще больше звонков с жалобами не только от женщин, но и от пожилых людей.

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование".

