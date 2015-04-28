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В России в ближайшие месяцы примут закон о запрете контактных зоопарков
Сегодня, 13:28
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mari_dolbish
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В России в ближайшие месяцы примут закон о запрете контактных зоопарков

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Его разрабатывают депутаты Государственной думы России.

Депутаты Государственной думы в скором времени собираются принять закон о запрете контактных зоопарков. Такие изменения будут входить в законопроект о гуманном отношении к животным.

По словам главы комитета Госдумы по экологии Ольги Тимофеевой, она не думала, что закон станет столь резонансным. Парламентарий добавила, что в настоящее время работа осложнена необходимою согласовать все спорные вопросы, сообщает "Интерфакс".

Тимофеева подчеркнула, что в законе точно будет запреты на содержание в квартирах и частных домовладениях диких животных, на передвижные дельфинарии, на контактные зоопарки и на притравочные станции.

Депутат высказала мнение, что необходимо найти нормальные способы для безобидного общения с животными. Тимофеева также сказала, что специалисты ищут механизмы обязательной вакцинации домашних питомцев и их чипирования. 

Фото: mywishlist.ru

Теги: вакцинация животных , запрет контактных хоопарков , контактный зоопарк , ольга тимофеева , притравочная станция
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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