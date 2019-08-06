С 6 августа за непропуск машины скорой водителей будут сажать в тюрьму

В России вступил в силу закон об ужесточении ответственности водителей, которые не пропустили машину скорой помощи на дороге. Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее за отказ пропустить скорую, которая спешит к пациенту, можно было получить штраф 500 рублей или лишиться прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф составляет пять тысяч рублей, а лишиться прав можно на целый год.
Также в уголовный кодекс внесли новую норму. Водителя могут посадить в тюрьму на два года или назначить ему штраф в 80 тысяч рублей, если он не пропустил скорую и из-за этого пациент получил тяжкий вред здоровью. Если из-за этих действий пациент скончался, то тюремный срок автоматически увеличивается до четырех лет.
По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый пакет законов поможет защитить людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
В конце 2018 года в Московском районе произошла авария из-за того, что иномарка не пропустила "Скорую".
Видео: YouTube/ Евгения Брусиловская
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