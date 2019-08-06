С 6 августа за непропуск машины скорой водителей будут сажать в тюрьму

Данная санкция последует, если пациент получит тяжкий вред здоровью или умрет в машине скорой помощи из-за долгого ожидания.

В России вступил в силу закон об ужесточении ответственности водителей, которые не пропустили машину скорой помощи на дороге. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее за отказ пропустить скорую, которая спешит к пациенту, можно было получить штраф 500 рублей или лишиться прав на срок до трех месяцев. Теперь штраф составляет пять тысяч рублей, а лишиться прав можно на целый год.

Также в уголовный кодекс внесли новую норму. Водителя могут посадить в тюрьму на два года или назначить ему штраф в 80 тысяч рублей, если он не пропустил скорую и из-за этого пациент получил тяжкий вред здоровью. Если из-за этих действий пациент скончался, то тюремный срок автоматически увеличивается до четырех лет.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый пакет законов поможет защитить людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В конце 2018 года в Московском районе произошла авария из-за того, что иномарка не пропустила "Скорую".

Видео: YouTube/ Евгения Брусиловская