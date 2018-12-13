Врачи будут дважды в год перепроверять здоровье призывников с отсрочкой - во время весенней и осенней кампании.

В России могут ужесточить правила призыва в армию. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Процедура прохождения медкомиссии серьезно изменится. Врачи будут дважды в год перепроверять здоровье призывников с отсрочкой - во время весенней и осенней кампании. Предложенные поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" позволят ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять молодых людей на обследование в военные госпитали. Эта мера усложнит жизнь тем врачам, которые продают справки.

Однако эксперты опасаются, что может усложниться и жизнь молодых людей с серьезными диагнозами и инвалидностью.

Молодые люди с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью освобождаются от службы раз и навсегда, но не исключено, что где-то бюрократы будут игнорировать это правило, - рассказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" полковник Александр Перенджиев.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России появилось новая должность.

Видео: Минобороны.