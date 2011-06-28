Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Перечень противопоказаний к владению оружием сформирует правительство РФ.

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, который ужесточает прохождение медицинской комиссии для оформления разрешения на владение оружием. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, россияне не смогут купить оружие без медицинского освидетельствования на предмет наличия противопоказаний. Их перечень будет сформирован кабмином РФ. Подчеркивается, что процедуру освидетельствования можно будет пройти только в государственных и муниципальных медучреждениях. Россиянам предстоит пройти психологическое тестирование, а также сдать анализы на наличие в организме психотропов и наркотиков. Результаты отправят на хранение в единую базу, которая будет доступна Росгвардии.

Если у россиянина будут выявлены противопоказания к владению оружием, то он будет обязан его сдать. Срок для повторного переосвидетельствования составит два месяца. Уклонение от освидетельствования грозит кандидатам аннулированием прав на владение оружием. Также планируется упразднить бумажные справки для получения лицензии.

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Видео: Госдума РФ