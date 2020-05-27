В РФ у кошки диагностировали коронавирус

Из носа и горла домашнего животного взяли мазки и проанализировали их по аналогии ПЦР.

Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) объявила, что у пятилетней кошки в РФ диагностировали коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщило РИА Новости.

Из носа и горла домашнего животного взяли мазки и проанализировали их по аналогии ПЦР. АВ мазке оказался возбудитель коронавируса. Животное находится дома на карантине. Симптомы уточняются, при этом не известно, болеют ли хозяева кошки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что подтвержденных данных о возможности заражения людей от собак, кошек и других домашних животных нет.

Переболевшие коронавирусом пациенты смогут пройти курс реабилитации.