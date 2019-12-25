Власти страны будут бороться с фальшивыми сайтами госструктур, компаний и банков.

С 4 июня в России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов государственных структур и компаний, а после используются мошенниками для кражи паролей и другой персональной информации граждан. Соответствующее заявление сделали представители прес-сслужбы федерального правительства. Чиновники уточнили, что целью такого проекта является формирование эффективного механизма по выявлению и оперативной блокировке фальшивых интернет-ресурсов и приложений, которые используют очень похожее на настоящее доменное имя госучреждения, компании или банковской организации. Будут отработаны способы взаимодействия различных структур при выявлении и блокировке сайтов и приложений, созданных аферистами, а также подготовлены предложения по законодательному закреплению таких методов борьбы с киберпреступлениями.

Завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете. пресс-служюа кабинета министров

Напомним, что участниками пилотного проекта со стороны властей станут Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генеральная прокуратура. Дополнительно предполагается участие автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" и научно-исследовательского института "Интеграл".. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Инфраструктура кибербезопасности", являющегося частью национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

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Фото: Piter.tv