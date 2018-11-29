В России стали реже жениться

В 2018 году в России заключили брак 967 тысяч пар.

В России за последние восемь лет на 25% сократилось количество заключаемых браков. Об этом стало известно из данных Минюста РФ.

По данным ведомства, в 2011 году было заключено 1, 317 млн браков, в 2012 –1,214 млн, в 2013 году - 1,226 млн, в 2014 году - 1,217 млн, в 2015 году - 1,161 млн браков, в 2016 году - 986 тыс., в 2017 число официальных браков выросло до 1,049 млн, а в 2018 вновь упало до 967 тыс.

При этом, количество разводов за этот же период сократилось лишь на 6%. В 2011 году развелись 672 тысячи пары, в 2018 – 631 тысяча. Согласно статистике Минюста, 70% разводов приходится на семьи с детьми.

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