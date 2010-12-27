В России создают беспилотную машину для езды по тяжелым зимним условиям

Российские ученые запустят конкурс на лучший проект беспилотника для езды в зимнее время.

Специально для зимнего российского бездорожья ученые создают автомобиль-беспилотник. Об этом сообщает гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко.

По словам специалиста, уже в 2018 году презентуются два конкурса, один из которых представит проекты беспилотников, а второй - водородные топливные элементы. Программы направлены на развитие инновационных технологий в стране.

Выбирать победителей, чей проект будет реализовываться, будет научный центр “Сколково”, Агентство стратегических инициатив и Российская венчурная компания

Сообщается, что новый беспилотник, заточенный именно на езду в зимнее время будет учитывать российские особенности данного времени года: гололедицу, плохую видимость, занесение дорожной разметки. Самая подходящая и устойчивая модель претендует на получение приза. В денежный фонд для победителей и организации конкурсов заложено по 600 миллионов рублей на ближайшие три года.