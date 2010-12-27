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В России создают беспилотную машину для езды по тяжелым зимним условиям
Сегодня, 8:38
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lesjasap
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В России создают беспилотную машину для езды по тяжелым зимним условиям

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Российские ученые запустят конкурс на лучший проект беспилотника для езды в зимнее время.

Специально для зимнего российского бездорожья ученые создают автомобиль-беспилотник. Об этом сообщает гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко.
 
По словам специалиста, уже в 2018 году презентуются два конкурса, один из которых представит проекты беспилотников, а второй - водородные топливные элементы. Программы направлены на развитие инновационных технологий в стране.
 
Выбирать победителей, чей проект будет реализовываться, будет научный центр “Сколково”, Агентство стратегических инициатив и Российская венчурная компания
 
Сообщается, что новый беспилотник, заточенный именно на езду в зимнее время будет учитывать российские особенности данного времени года: гололедицу, плохую видимость, занесение дорожной разметки. Самая подходящая и устойчивая модель претендует на получение приза.  В денежный фонд для победителей и организации конкурсов заложено по 600 миллионов рублей на ближайшие три года. 
Теги: беспилотник , инновации , конкурс , сколково
Категории: Новости России

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