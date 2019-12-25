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В России создали сверхлегкую обувь для космонавтов
Сегодня, 10:15
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lesjasap

В России создали сверхлегкую обувь для космонавтов

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"Фарадей" создал обувь для тренировок на МКС.

В России создали сверхлегкую обувь для космонавтов, необходимую для тренировок на орбите. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители компании "Фарадей". 

Это специальная облегченная обувь, которая на данный момент - самая легкая из возможной в мире, чтобы не было дополнительной нагрузки

пресс-служба компании "Фарадей"

Специалисты объяснили, что изначально обувь разрабатывалась для спорта высоких достижений. В данном направлении "каждый грамм много значит". Аналогичные требования к обуви предъявляются и для космонавтов. Фирма получила лицензию на космическую деятельность в апреле 2012 года. "Фарадей" создавал костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS.

Напомним, что основную часть времени экипаж МКС проводит без обуви. Однако обувь используется во время спортивных занятий на беговой дорожке и других тренажерах. 

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Теги: космонавты, орбита
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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