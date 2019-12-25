Первый полк появился на Чукотке в конце 2020 года.

В России создадут дивизию для охраны береговой линии Чукотки. Об этом заявили журналисты "Известий" со ссылкой на собственный источник в оборонном ведомстве. По данным чиновника, в Минобороны уже формируют дивизию. Военнослужащие будут патрулировать побережье вдоль Северного морского пути. Концом маршрута станет остров Врангеля. Также они смогут прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечат безопасное судоходство.

На Чукотке важно иметь соединение, которое способно обеспечить и оборону, и прикрытие этого направления Виктор Мураховский, военный эксперт

Специалист уточнил, что переход боевых кораблей Северного флота в Тихий через Чукотку анализировался еще во время учений "Восток-2018". Прохождение данного маршрута он назвал важной стратегической задачей российского флота. Первый береговой полк на Чукотке появился в конце прошлого года. Дивизия имеет снегоходы, полевые вездеходы, модульные системы жизнеобеспечения.

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Фото: Минобороны России