Количество больных в 2019 году возросло на 40% по сравнению с 2018 годом.

В России резко выросла заболеваемость коклюшем из-за отказа от прививок и несвоевременной вакцинации. За 2019 год количество пациентов увеличилось до 14,406 человек. По сравнению с 2018 годом показатели увеличились на 40%. Об этом говорят данные Роспотребнадзора в сфере инфекционных и паразитарных заболеваний. Информацию подтвердил "РБК" эксперт в отрасли.

Больше всего зарегистрированных пациентов с коклюшем в Москве. На январь 2020 года по стране зафиксировано 1,758 больных, 89% из которых — дети до 14 лет. На первом году жизни в РФ своевременно вакцинированы в 2014-2016 годах менее 50% малышей. При этом необходимый уровень составляет не менее 95%. Этот показатель не достигается в отдельных регионах даже к двум первым годам жизни нового гражданина страны.

Ранее в России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус.

Видео: YouTube/Mayo Clinic, Cleveland Clinic