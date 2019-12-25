Нефтяники продают АИ-92 себе в убыток.

В России резко упали оптовые цены на бензин. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на собственных экспертов. Специалисты из "Аналитики товарных рынков" рассказали изданию, что на данный момент нефтяники реализуют топливо на бирже себе в убыток.

В период с 13 по 19 апреля цена на бензин АИ-02 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11%. Сейчас она продается по 35,77 тысячи рублей за каждую тонну для европейской части страны. Одновременно с этим издержки компаний составляют 38,07 тысячи рублей. В этот показатель входит акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС, НДПИ. В результате нефтяные компании получают убытки за каждую тонну около 2,3 тысяч рублей.

Эксперты считают, что цены на бензин падают из-за низкого спроса. В России зафиксировано падение автомобильного трафика из-за введенного в стране режима самоизоляции и ограничений по передвижению.

В Минэнерго рассказали о падении спроса на бензин на 50%.