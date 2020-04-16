Сейчас стоимость сырья упала, спрос упал и усилилась конкуренция между компаниями.

В Минэнерго рассказали о падении спроса на бензин на 50%. Также в ведомстве подчеркнули, что увеличения спроса не ждут.

Сообщается, что после объявления режима самоизоляции потребление бензина в крупных городах за первые две недели апреля сократилось на 30-50%. Дизельного топлива - на 30-35%, керосина - более чем в два раза.

Люди стали меньше ездить, авиаперелёты сократились - причины снижения понятны. Потребление газа упало на 5-10%: отчасти это связано с тёплой зимой, отчасти - со снижением потребностей промышленности и малого бизнеса. Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ

Он озвучил цифры в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавиурсом.

По словам Сорокина, сейчас стоимость сырья упала, спрос упал и усилилась конкуренция между компаниями, поэтому существенного роста ждать не стоит.

Ранее Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина.

Видео: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом рабочей группы Госсовета.