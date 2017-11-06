В России разработают "капсулу времени" для передачи наследникам цифровой информации

Это позволит хранить цифровые данные в защищенном формате.

Специалисты из МИФИ, МГИМО и МГУ имени Ломоносова занимаются разработкой "капсулы времени" с использованием блокчейн технологии для передачи цифровой информации своим наследникам. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.

Отмечается, что проект представят на интенсивных курсах "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде. Так, с помощью новой разработки цифровые данные и активы можно будет хранить в защищенном режиме. Речь идет о паролях от соцсетей до биткоин-кошельков.

Руководитель проекта Дмитрий Извеков сказал, что на данный момент создается сайт проекта, на нем пользователи смогут хранить всю необходимую информацию в зашифрованном виде с условием ее передачи конкретным лицам через определенный срок.

Зашифрованные данные будут храниться на SberCloud и дублироваться на DropBox и другие площадки. Для реализации проекта планируется привлечь порядка 2-3 млн рублей. Разработчики отметили, что отправка первых двух капсул будет бесплатной.

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