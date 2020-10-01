В России разрабатывают космический корабль гражданского назначения

Первый полет челнок может произвести в течение пяти лет.

В России разрабатывают новый многоразовый космический корабль гражданского назначения. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на слова генерального директора НПО "Молния" Ольгу Соколову. По словам эксперта, в течение следующих пяти лет челнок может совершить свой первый полет на орбиту Земли.

За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения... полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом. Ольга Соколова, гендиректор НПО "Молния"

Напомним, что НПО "Молния" ранее участвовало в разработке космического челнока "Буран". Он стал частью комплекса "Энергия-Буран", в который также входит ракета-носитель сверхтяжелого класса. Проект был один раз успешно запущен в космос, но после его закрыли.

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